The Hunt: Kate Mulvany nel cast della serie di Jordan Peele con Al Pacino

Dopo l'ingresso di Josh Radnor nel cast di The Hunt, Deadline riporta che la serie Amazon prodotta da Jordan Peele accoglie anche l'attrice Kate Mulvany.

Nel cast sono stati aggiunti anche James Le Gros (Drugstore Cowboy), Ebony Obsidian (Se La Strada Potesse Parlare), Caleb Emery (Little), Henry Hunter Hall (When They See Us) e Jeannie Berlin (The Night Of): la Mulvany, i cui crediti includono anche Lambs of God, Fighting Season, The Merger, Secret City e The Little Death, interpreterà sorella Harriet, uno dei membri del gruppo di cacciatori di nazisti intorno al quale ruoterà la serie. Tra le altre new entry, invece, Obsidian interpreterà Carol Hawthorne, la vicina di Giona e suo interesse romantico; Emery interpreterà il migliore amico di Jonah, Arthur "Bootyhole" McGuigan; Hall interpreterà un secondo migliore amico di Jonah, Sherman "Cheeks" Johnson; Gros interpreterà l'agente dell'FBI Detective Grimsby e il capo di Millie all'ufficio di New York, mentre Berlin interpreterà la nonna di Jonah.

Ricordiamo che il cast all-star di The Hunt include anche Logan Lerman nei panni di Jonah Heidelbaum e soprattuto Al Pacino, al suo primo ruolo in una serie televisiva.

La serie ha ricevuto un ordine diretto e sarà composta da 10 episodi da un'ora ciascuno. La storia, ambientata nella New York del 1977, ruota intorno ad un gruppo conosciuto come i Cacciatori, la cui missione è quella di rintracciare i centinaia di ex ufficiali nazisti di alto rango che vivono segretamente nella metropoli statunitense, nella quale si sono rifugiati dopo la Seconda Guerra Mondiale: questi vorrebbero far dar vita ad un Quarto Reich, ma i protagonisti faranno di tutto per impedire i loro piani genocidi.

The Hunt è basata su fatti realmente accaduti.