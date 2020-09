The Hunt For Atlantis, il romanzo d'avventura di Andy McDermott diventerà un film Netflix

Deadline riporta in esclusiva l'interessante novità riguardante un nuovo e potenziale franchise targato Netflix, dato che proprio il colosso dello streaming guidato da Reed Hastings ha acquistato i diritti di sfruttamento di The Hunt for Atlantis, omonimo e famoso romanzo d'avventura scritto da Andy McDemott.

In realtà il progetto era in fase di sviluppo già da un po' sotto la supervisione di Aaron Berg, anche sceneggiatore del film, ma con il passaggio a Netflix si sono aggiunti a lui anche il lanciatissimo Matt Reeves (The War - Il Pianeta delle Scimmie, The Batman) e Adam Kassan con la loro 6th Idaho. Si parla di un potenziale inizio di un nuovo franchse perché il titolo in questione è la trasposizione del primo dei 15 romanzi totali della cosiddetta Saga di Wild/Chase.



La storia di The Hunt for Atlantis segue la brillante e studentessa universitaria Nina Wilde, che anni dopo la scomparsa dei suoi genitori decide di fare squadra con il cavaliere ed ex-guardia del corpo della SAS (Special Air Service) britannica Eddie Chase quando un miliardario specializzato nel campo delle tecnologie li spedisce in missione alla ricerca della leggendaria città perduta di Atlantide.



Nei romanzi successivi ci sono Excalibur, le grandi sale del Valhalla, la Fonte dell'eterna giovinezza o El Dorado. Un mix tra i romanzi di Clive Cussler e Tomb Raider, con una personalità tutta propria.



Intanto vi ricordiamo che Netflix è anche al lavoro su Red Notice con The Rock e Ryan Reynolds.