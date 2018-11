The Hunt: ecco i dettagli della trama del film di Damon Lindelof prodotto dalla Blumhouse

All'inizio del 2018 era stato annunciato The Hunt, thriller d'azione scritto dallo sceneggiatore Damon Lindelof e prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum.

Per tutti questi mesi i dettagli relativi alla trama sono rimasti taciuti, ma finalmente oggi ne sappiamo qualcosa in più: Bloody Disgusting riporta infatti che la premessa del film prende ispirazione da Battle Royale di Kinji Fukasaku, The Belko Experiment di Greg McLean e La Partita Più Pericolosa, film del 1932 diretto da Irving Pichel e da Ernest B. Schoedsack che alcuni di voi sicuramente ricorderanno citato in Zodiac di David Fincher.

Il film racconterà la storia di un gruppo di personaggi della classe operaia perseguitati da pericolosi e violenti assalitori, in un mondo in cui la guerra di classe è qualcosa da prendere alla lettera. Il film sarà diretto da Craig Zobel (Z per Zachariah), che ha diretto anche molti episodi di The Leftovers, la pluripremiata serie tv HBO creata da Lindelof. Come nel caso della maggior parte dei progetti dello sceneggiatore, ulteriori dettagli relativo a The Hunt vengono al momento tenuti top secret.

La Universal ha annunciato che il film uscirà a settembre 2019.

Ricordiamo che Damon Lindelof è attualmente a lavoro ancora per HBO, per la quale sta scrivendo la serie tv Watchmen.