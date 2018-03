The Hunt: Damon Lindelof e Jason Blum lavoreranno insieme al nuovo thriller

Variety ha riportato la notizia che la Universal Pictures ha vinto un'asta per il nuovointitolato The Hunt. La sceneggiatura è stata scritta da Damon Lindelof e Nick Cuse, co-creatori di Lost e The Leftovers. Craig Zobel (Z per Zachariah) si unirà al team nelle vesti di regista.

La Universal è attualmente proprietaria dei diritti della trama di The Hunt. Tuttavia, il film è in buone mani. Jason Blum produrrà il film per la sua Blumhouse Productions. Blumhouse e Universal hanno avuto una serie di collaborazioni di successo, soprattutto nel 2017. I loro film Split, Get Out e Auguri Per la Tua Morte hanno inanellato enormi successi lo scorso anno. Il loro ultimo progetto, Truth or Dare, sarà al cinema dal 13 aprile (USA).

I crediti di Damon Lindelof includono World War Z e Prometheus. Nick Cuse ha iniziato la sua carriera come assistente sceneggiatore in The Leftovers di HBO e, in seguito, è diventato un editor e uno scrittore. Craig Zobel ha diretto diversi episodi dello spettacolo.

Cuse e Zobel saranno produttori esecutivi di The Hunt, insieme a Jason Blum. Il vice presidente esecutivo della Universal, Erik Baiers, e il vicepresidente alla produzione, Jay Polidoro, supervisioneranno il progetto per lo studio

Lindelof è rappresentato dalla CAA e Myman Greenspan Fineman Fox Rosenberg & Light, LLP. Zobel è rappresentato dalla CAA e Jackoway Tyerman Wertheimer Austen Mandelbaum Morris & Klein. Cuse è rappresentato dalla WME e Jackoway Tyerman Wertheimer Austen Mandelbaum Morris & Klein.