The Hunt: Damon Lindelof ha diverse idee per un eventuale sequel

Potrebbe essersi ritirato dalla seconda stagione di Watchmen per mancanza di idee, ma a quanto pare Damon Lindelof se si parla di The Hunt ha diversi spunti nel suo taccuino.

Il thriller/horror politico della Blumhouse, che esce in questi giorni negli Stati Uniti, dopo essere stato cancellato quest'estate per questioni sociali, potrebbe tornare in futuro con un secondo capitolo. Ecco cosa ha dichiarato l'acclamato sceneggiatore di Watchmen e The Leftovers insieme al suo collega Nick Cuse.

"Non saprei, Jason Blum li fa i sequel?" ha scherzato Lindelof. "Sto scherzando. C'è letteralmente, tipo, Insidious 9 là fuori da qualche parte. E comunque si, voglio dire, io e Nick abbiamo sicuramente fantasticato sull'idea. Ma penso che fare The Hunt 2 e dire semplicemente: 'Ooh, ora c'è una caccia più grande', non sarebbe interessante per noi. Ma il film parla davvero delle teorie della cospirazione e di ciò in cui la gente crederà, e pone la domanda: 'Esiste una teoria della cospirazione così ridicola da poter esistere perché le persone non credono che esista?' E come concetto mi sembra che sia uno spazio molto fertile per la narrazione. L'idea di avere più conversazioni su ciò che la gente crede rispetto a ciò che è realmente vero - ascoltiamo le notizie dal mondo e diciamo: 'Non può essere vero', e invece scopriamo che risulta essere vero. Penso che sarebbe un sequel potenziale molto interessante".

Nick Cuse ha aggiunto: "Forse. Sì, voglio dire, se alla gente piace, è sempre una conversazione che vale la pena avere. Ma penso che l'idea che sia interessante al di fuori di questo film sia: 'Cosa diventa una cospirazione quando diventa reale?'.

The Hunt arriverà nei cinema italiani dal prossimo 7 maggio.