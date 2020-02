The Hunt: il controverso film Blumhouse torna con nuova data di uscita e trailer

A diversi mesi dagli ultimi aggiornamenti su The Hunt, il controverso horror satirico della Blumhouse Productions è tornato all'improvviso con un nuovo trailer ufficiale e una nuova data di uscita.

Come forse ricorderete, l'uscita del film fu cancellata lo scorso agosto a seguito delle sparatorie di massa avvenuta negli Stati Uniti qualche giorno prima, con il presidente Donald Trump in persona che aveva attaccato la campagna promozionale dell'opera.

Adesso però la Blumhouse e la Universal hanno contrattaccato, col nuovo filmato promozionale che trovate comodamente nel player della news e un nuovo poster visibile in calce. Entrambi confermano che il film tanto chiacchierato arriverà finalmente il 13 marzo prossimo nelle sale degli Stati Uniti. Rimaniamo in attesa per informazioni aggiuntive su un'eventuale data di uscita italiana.

La storia racconta di dodici estranei che si svegliano in una radura, non sanno dove sono o come ci sono arrivati, ma soprattutto non sanno di essere stati scelti per uno scopo molto preciso: la Caccia. All’ombra di una teoria di complotto del dark web, un gruppo di oligarchi globalisti si riunisce per la prima volta in un remoto maniero per cacciare umani per sport. Ma il loro piano è destinato a deragliare perché una delle prede, Crystal, conosce il gioco dei cacciatori meglio di loro stessi, e dopo aver ribaltato le carte in tavola inizierà ad eliminarli uno dopo l’altro nel tentativo di farsi strada verso la donna misteriosa al centro di tutto.

Damon Lindelof, acclamato sceneggiatore e creatore di Lost, The Leftovers e Watchmen ha scritto il film insieme a Nick Cuse. La regia è stata curata da Craig Zobel, mentre il cast include Betty Gilpin, Hilary Swank, Ike Barinholtz, Emma Roberts, Justin Hartley, Glenn Howerton, Amy Madigan, Macon Blair e Steve Coulter.