The Hunger Games, svelato il titolo del primo romanzo prequel

E' tutto pronto per il ritorno a Panem: pochi minuti fa è stato finalmente svelato il titolo ufficiale del primo romanzo prequel di The Hunger Games, celebre saga letteraria creata da Suzanne Collins trasformatasi in un caso cinematografico con protagonista Jennifer Lawrence.

Come potete vedere in calce all'articolo, il nuovo libro dell'autrice si intitola The Ballad of Songbirds and Snakes ,e sarà pubblicato in formato cartaceo, digitale e audio negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda a partire dal 19 maggio 2020. La prima stampa includerà ben 2,5 milioni di copie.

"Questa copertina fa un lavoro straordinario nel catturare il conflitto - sia interno che esterno - che è al centro di The Ballad of Songbirds and Snakes", ha dichiarato David Levithan, vicepresidente, editore e direttore editoriale di Scholastic.

Il nuovo libro sarà ambientato 64 anni prima rispetto alla storia di Katniss Everdeen. "Con questo libro, volevo esplorare lo stato della natura, chi siamo e ciò che percepiamo è necessario per la nostra sopravvivenza", ha detto Collins quando è stato annunciato il libro. "Il periodo di ricostruzione 10 anni dopo la guerra, comunemente indicato come i giorni oscuri - mentre il paese di Panem si rialza in piedi - è l'ideale per costringere i personaggi ad affrontare queste domande e quindi definire la loro umanità."

Fosse stato un romanzo di Stephen King, si sarebbe annunciata la produzione di una serie tv o di un film due minuti dopo la pubblicazione della copertina, ma per il momento la Lionsgate, che ha distribuito la saga cinematografica, non ha comunicato nulla in tal senso. Visti i $3 miliardi di dollari incassati globalmente dai quattro film, però, è probabile che in futuro la saga tornerà al cinema, possibilità che lo studio del resto aveva già anticipato nel 2015.