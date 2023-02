The Hunger Games, Sam Claflin ripensa al suo Finnick: 'È terribile'

Molti si chiedono che fine abbiano fatto i protagonisti di Hunger Games. Alcuni di loro sembrerebbero essere rimasti legati al passato, come Sam Claflin.

"Lessi i libri, ma ero ossessionato da Katniss. O anche il percorso di Peeta, a cui viene fatto un lavaggio del cervello e poi deve superarlo in quel modo. È stato elettrico. Tutti mi dicono 'Finnick è il mio personaggio preferito'. Intendiamoci -- lo amo anche io", ha rivelato Sam Claflin in una recente intervista per Variety.

Ma in sostanza le sorti del personaggio non erano quelle attese dall'attore:

"Penso che Finnick meritasse di più. Ma penso anche che abbia fatto la cosa giusta. È una brava persona, si sacrifica per una causa".

Inoltre vi è un altro fattore del suo personaggio che Claflin vorrebbe cambiare: "Al tempo me la stavo facendo sotto -- la prima scena in topless che avessi mai fatto, sapete? Inoltre non avevo un coach per l'accento, e me ne serviva uno. Quando mi riguardo e mi ascolto mi dico 'Mamma mia, è terribile'".

Ad ogni modo la carriera dell'attore è andata avanti considerevolmente. Ultimamente sarà il protagonista di Bagman, nuovo film thriller, i cui dettagli condivisi sono stati i seguenti: "Da quando abbiamo collaborato la prima volta in Catching Fire, Sam è diventato un protagonista avvincente. Siamo entusiasti che abbia risposto con così tanta convinzione a questo progetto e non vediamo l'ora di iniziare le riprese e i nostri buoni amici di Temple Hill", ha affermato il presidente di Lionsgate Motion Picture Group Nathan Kahane.