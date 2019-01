The Hummingbird Project, Jesse Eisenberg e Alexander Skarsgård insieme nel primo trailer

Jesse Eisenberg (Justice League) ritorna nello sporco mondo degli affari nel ruolo di Vincent Zaleski. Questa volta, però, non sarà solo. Ad accompagnare infatti la star ci sarà Alexander Skarsgård (Big Little Lies) che per The Hummingbird Project ha subito una trasformazione visiva alquanto poco usuale rispetto ai suoi precedenti lavori.

È approdato alcune ore fa sul canale YouTube The Orchard Movies, detentore dei diritti di distribuzione sul suolo statunitense, il primo trailer del lungometraggio diretto e sceneggiato dal regista canadese Kim Nguyen (Eye on Juliet, Rebelle). La pellicola, le cui riprese sono terminate verso la metà di dicembre 2017, è stata presentata lo scorso anno in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e ha aperto anche il Vancouver Film Festival 2018.

Invitandovi a guardare il trailer in lingua originale scorrendo nella parte superiore della notizia, vi riportiamo qui di seguito la sinossi di The Hummingbird Project che così recita:

“Cugini di New York, Vincent (Jesse Eisenberg) ed Anton (Alexander Skarsgård) sono giocatori di borsa amanti del rischio nelle transazioni ad alta frequenza, dove la vittoria è misurata in millisecondi. Il loro sogno? Costruire una linea retta di cavi in fibra ottica tra il Kansas e il New Jersey, una operazione che potrebbe renderli milionari. Nulla, tuttavia, è semplice per questa coppia anomala. Anton è il cervello, Vincent è lo spaccone, ed insieme si spingono se stessi e tutti quelli intorno a loro fino al punto di rottura in questa donchisciottesca avventura. Eva Torres (Salma Hayek), il loro vecchio capo, continuerà a stare col fiato sul collo dei due. La donna è una trader potente, inebriante e manipolatrice che non si fermerà davanti a nulla pur di intromettersi tra di loro e sconfiggerli al loro stesso gioco”.

The Hummingbird Project sarà distribuito a New York e Los Angeles da The Orchard a partire dal prossimo 15 marzo, data cui farà seguito una programmazione nel resto delle altre sale.