The Humanity Bureau: trailer per la distopia fantascientifica con Nicolas Cage

È stato diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, nuovo film di stampo fantascientifico con protagonista

La pellicola, un action-thriller ambientato in un prossimo futuro dove si sono verificate le minacce del surriscaldamento globale, è scritta da Dave Shultz e diretta da Rob W. King e vede nel cast la presenza anche di Sarah Lind, Hugh Dillon e Jakob Davies. La data d’uscita nelle sale americane è attualmente fissata per il prossimo 6 aprile. Rivedremo Cage nel thriller Mom & Dad.

Sinossi: La pellicola si svolgerà in un prossimo futuro, quando il riscaldamento globale ha provocato il caos in alcune parti del Midwest americano. Nel suo tentativo di frenare la recessione economica, un ente governativo chiamato The Humanity Bureau esilia i membri della società ritenuti improduttivi e li relega in una colonia conosciuta come New Eden. Un assistente sociale ambizioso e imparziale di nome Noah Kross (Cage) indaga su un caso di presentato ricorso di una madre single (Lind) e suo figlio (Davies). Conoscendo la sorte ingiusta del ragazzo innocente, Kross si mette in gioco per salvare la vita della madre e del bambino e per svelare la verità sui segreti del Bureau dell'umanità una volta per tutte.