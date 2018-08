The House with a Clock in its Walls: un nuovo fantastico poster per il film di Eli Roth

Pochi minuti fa la Amblin Entertainment ha pubblicato un nuovo poster ufficiale per The House with a Clock in the Walls, il nuovo film del celebre Eli Roth.

Nella perfetta tradizione dei classici della Amblin nei quali gli eventi più strampalati e fantastici posono accadere nei luoghi più inaspettati, Jack Black (Nacho Libre) e la due volte vincitrice dell'Oscar Cate Blanchett (Thor: Ragnarok, Blue Jasmine) sono i protagonisti del nuovo film del regista di Hostel e The Green Inferno.

La magica avventura racconta la storia di Lewis (Owen Vaccaro), un ragazzino di dieci anni che va a vivere con suo zio in una vecchia casa cigolante dalla quale proviene un misterioso e incessante ticchettio. La sua nuova e sonnolenta quotidianità nella magione si anima con un mondo segreto fatto di stregoni e streghe, un mondo che diventerà ancora più macabro quando Lewis, per errore, risveglierà i morti.

Basato sull'amato classico per bambini scritto da John Bellairs e illustrato da Edward Gorey, The House with a Clock in Its Walls è sceneggiato da Eric Kripke, creatore della serie tv Supernatural. Nel cast anche Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Renée Elise Goldsberry, Vanessa Anne Williams e Sunny Suljic.

Il film è prodotto da Brad Fischer (Shutter Island) della Mythology Entertainment e James Vanderbilt (Zodiac). I produttori esecutivo sono William Sherak, Tracey Nyberg e Laeta Kalogridis.

The House with a Clock in Its Walls sarà distribuito dalla Universal Pictures dal 21 settembre 2018.