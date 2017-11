The House with a Clock in Its Walls: Jack Black "sfida" THOR sui Led Zeppelin!

si stanno divertendo tantissimo sul set del nuovo film a cui lavorano insieme: The House with a Clock in Its Walls . C'è un video Instagram che lo dimostra, guardate!

I due hanno postato questo video spassosissimo dal set del film The House with a Clock in Its Walls, produzione congiunta di Universal Pictures e Amblin Entertainment. Jack si diverte con la canzone dei Led Zeppelin, “Immigrant Song”, che ha cantato in School of Rock e che ora è parte integrante della colonna sonora del film della Blanchett attualmente in sala, il cinecomic Thor: Ragnarok.

The House with a Clock in Its Walls arriva al cinema in USA il 21 settembre 2018 ed è un film ad ambientazione fantastica basato sul classico della letteratura per bambini scritto da John Bellairs e illustrato da Edward Gorey. il film è diretto da Eli Roth e scritto da Eric Kripke (creatore di Supernatural). Nel cast: Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Renée Elise Goldsberry, Vanessa Anne Williams e Sunny Suljic.

Date un'occhiata ai post degli attori e diteci cosa ne pensate nei commenti!