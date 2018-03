The House with a Clock in Its Walls, Jack Black e Cate Blanchett nel trailer ufficiale

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo, interessante trailer ufficiale di The House with a Clock in Its Walls , omonimo adattamento del romanzo di John Bellairs diretto da) che vede protagonisti

Questa la sinossi ufficiale del film: ""Lewis ha sempre voluto vivere in una casa come quella dello zio Jonathan, piena di caminetti di marmo e passaggi segreti, con un sacco di stanze non utilizzate e inesplorate. E vivere con lo zio Jonathan, un vero mago, è un'esperienza divertente e piena di sorprese. Lo zio Jonathan praticava magia bianca mentre invece, l'originale proprietario della casa, Isaac Izard, era stato uno stregone cattivo che aveva in mente la fine del mondo. Da qualche parte, nei muri della casa, aveva nascosto un orologio. Ogni notte Lewis e lo zio Jonathan potevano ascoltarne i ticchettii, a volte leggeri, a volte più forti, e ogni click avvicina il mondo al giorno del giudizio. Lewis sa che dovrà trovare l'orologio prima che sia troppo tardi e prova ad usare la magia per conto suo mentre il tempo scorre."



Alla sceneggiatura troviamo Eric Kripke, creatore dell'amatissima Supernatural in tv. Il romanzo da lui adattato è solo il primo di una saga letteraria fantasy per ragazzi scritta da Bellairs e illustrata Edward Gorey. The House with a Clock in Its Walls vedrà nel cast anche Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Renée Elise Goldsberry, Vanessa Anne Williams e Sunny Suljic, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 21 settembre 2018.