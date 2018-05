The House That Jack Built: un nuovo poster ufficiale per il film di Lars von Trier

Zentropa Pictures ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale per l’ultimo e atteso film di Lars von Trier, The House That Jack Built con Matt Dillon protagonista.

Il poster, come potrete notare, è ricavato dalla prima immagine ufficiale di Dillon diffusa qualche mese fa. Nelle precedenti immagini ufficiali aveva visto per la prima volta il look che avrà Uma Thurman nella pellicola, per cui c’è sicuramente molta attesa.

In occasione dell’annuncio della sua presentazione al prossimo Festival di Cannes, nei giorni scorsi è stato anche diffuso in streaming il primo teaser ufficiale della pellicola. Nel filmato, della breve durata di meno di 30 secondi, non vediamo altro che il volto inquietante e coperto di sangue del serial killer interpretato da Dillon.

The House That Jack Built racconta le vicende di un serial killer nell'arco di dodici anni e di come l'uomo consideri i suoi omicidi come delle opere d'arte.

Il regista in passato aveva parlato così della scelta dei due attori protagonisti: “Rappresentano una coppia epocale, oltre ad essere due eccellenti attori che possono inserirsi tranquillamente nella mia 'famiglia cinematografica'. Non vedo l'ora di lavorare con loro”. La Thurman aveva recitato per von Trier anche nel suo ultimo dittico, Nymphomaniac, uscito nel 2013.

Sinossi: Stati Uniti, anni Settanta. Seguiamo l’intelligentissimo Jack attraverso cinque incidenti che ci introducono agli omicidi che sanciranno la trasformazione di Jack in un serial killer. La storia è raccontata attraverso il punto di vista dello stesso Jack. Lui vede ogni omicidio come un’opera a sé, nonostante queste disfunzioni gli causino non pochi problemi nel mondo esterno. A dispetto del fatto che le indagini della polizia conducano presto sulle sue tracce (mettendogli non poca pressione) lui – al contrario di ogni logica – prova a sfidare la sorte in modo ancora più eclatante. L’obiettivo è realizzare l’opera definitiva: una collezione di tutte le sue uccisioni all’interno di una Casa che ha costruito lui stesso. Lungo la strada facciamo esperienza della descrizione di Jack della sua condizione personale, dei suoi problemi e dei suoi pensieri, attraverso le conversazioni con la misteriosa Verge.