The House That Jack Built: Lars von Trier torna a Cannes con il suo nuovo film [TEASER]

Con un annuncio a sorpresa è stato confermato il ritorno di Lars von Trier al Festival di Cannes per la presentazione ufficiale fuori concorso del suo ultimo film, The House That Jack Built.

La notizia è di per sé sorprendente per il fatto che il regista danese venne bandito dalla manifestazione – e considerato “persona non grata” – per via di alcune dichiarazioni di stampo filo-nazista rilasciate all’edizione del 2011.

Per l’occasione è stato anche diffuso in streaming il primo teaser ufficiale della pellicola, che ha per protagonisti Matt Dillon e Uma Thurman. Nel filmato, della breve durata di meno di 30 secondi, non vediamo altro che il volto inquietante e coperto di sangue del serial killer interpretato da Dillon.

In difesa del ritorno del regista a Cannes ha parlato anche Michel Hazanavicius: “Nel caso di Lars von Trier, lui stava scherzando. Era uno scherzo di cattivo gusto, ma non è un nazista. Era una frase provocatoria. Io sono cresciuto tra gli anni Settanta e gli Ottanta e all’epoca una provocazione era come il rock ‘n’ roll, era qualcosa di fico. Adesso le cose sono cambiate. È molto difficile per la gente accettare l’idea che puoi essere uno stronzo nella tua vita privata e rimanere un grande artista”.

The House That Jack Built racconta le vicende di un serial killer nell'arco di dodici anni e di come l'uomo consideri i suoi omicidi come delle opere d'arte.

Il regista in passato aveva parlato così della scelta dei due attori protagonisti: “Rappresentano una coppia epocale, oltre ad essere due eccellenti attori che possono inserirsi tranquillamente nella mia 'famiglia cinematografica'. Non vedo l'ora di lavorare con loro”. La Thurman aveva recitato per von Trier anche nel suo ultimo dittico, Nymphomaniac, uscito nel 2013.