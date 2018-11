The House That Jack Built di Lars von Trier si mostra nel nuovo trailer

Il regista di Nymphomaniac e di Melancholia è pronto a tornare al cinema con un nuovo importante lungometraggio che lo stesso filmmaker definisce come il film più brutale finora realizzato. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale alla 71esima edizione del Festival di Cannes.

La sete sanguinaria del personaggio interpretato dall’attore Matt Dillon è solo uno dei filoni percorsi nel trailer esteso di The House That Jack Built. La storia è ambientata negli Stati Uniti durante gli anni ’70. Seguiremo l’intelligentissimo Jack attraverso cinque incidenti che ci introducono agli omicidi che sanciranno la trasformazione di Jack in un serial killer. La storia è raccontata attraverso il punto di vista dello stesso Jack. Lui vede ogni omicidio come un’opera a sé, nonostante queste disfunzioni gli causino non pochi problemi nel mondo esterno. A dispetto del fatto che le indagini della polizia conducano presto sulle sue tracce (mettendogli non poca pressione) lui – al contrario di ogni logica – prova a sfidare la sorte in modo ancora più eclatante. L’obiettivo è realizzare l’opera definitiva: una collezione di tutte le sue uccisioni all’interno di una casa che ha costruito lui stesso. Lungo la strada facciamo esperienza della descrizione di Jack della sua condizione personale, dei suoi problemi e dei suoi pensieri, attraverso le conversazioni con la misteriosa Verge.

È di recente notizia, inoltre, l’esistenza di una versione director’s cut del lungometraggio, particolarmente cruda nei toni e nelle immagini, la quale sarà rilasciata on demand dal 14 dicembre in contemporanea con l’uscita del film nelle sale cinematografiche. Sul grande schermo, tuttavia, arriverà pur sempre una copia etichettata con un rating R, sebbene presenti delle censure rispetto alla versione destinata alla piattaforma VOD.

Oltre a Matt Dillon nel cast artistico dell’ultima produzione di Lars von Trier figurano anche Uma Thurman, Riley Keough, Bruno Ganz (La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler) ed Ed Speleers (Eragon).