The House That Jack Built, gli allucinanti character poster del film di Lars Von Trier

Sono stati rilasciati quest'oggi online sette allucinanti e bellissimi character poster ufficiali per The House That Jack Built, ultima fatica del controverso, amato e odiato Lars Von Trier (Nymphomaniac) presentato lo scorso maggio al Festival del Cinema di Cannes, con molte polemiche al seguito.

Questa la sinossi ufficiale del film: "Stati Uniti, anni Settanta. Seguiamo l’intelligentissimo Jack attraverso cinque incidenti che ci introducono agli omicidi che sanciranno la trasformazione di Jack in un serial killer. La storia è raccontata attraverso il punto di vista dello stesso Jack. Lui vede ogni omicidio come un’opera a sé, nonostante queste disfunzioni gli causino non pochi problemi nel mondo esterno. A dispetto del fatto che le indagini della polizia conducano presto sulle sue tracce (mettendogli non poca pressione) lui – al contrario di ogni logica – prova a sfidare la sorte in modo ancora più eclatante. L’obiettivo è realizzare l’opera definitiva: una collezione di tutte le sue uccisioni all’interno di una Casa che ha costruito lui stesso. Lungo la strada facciamo esperienza della descrizione di Jack della sua condizione personale, dei suoi problemi e dei suoi pensieri, attraverso le conversazioni con la misteriosa Verge."



The House That Jack Built racconta le vicende di un serial killer nell'arco di dodici anni e di come l'uomo consideri i suoi omicidi come delle opere d'arte. Nel cast figurano Matt Dillon, Uma Thurman, Bruno Ganz, Siobhan Fallon Hogan, Sofie Gråbøl, Riley Keough e Jeremy Davies.



L'uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 15 novembre.