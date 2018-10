The House That Jack Built: al cinema la versione Rated-R, la director's cut on demand

Esiste una versione director's cut di The House That Jack Built, nuovo film di Lars Von Trier con protagonista Matt Dillon, e sarà rilasciata sulle piattaforme on demand dal 14 dicembre in contemporanea con l'uscita del film nelle sale.

La versione director's cut è quella che è stata mostrata durante lo scorso Festival di Cannes, e che ha costretto tantissimi partecipanti alla proiezione ad uscire dalla sala. Nei cinema, invece, arriverà una copia più o meno censurata, ma comunque etichettata Rated-R.

The House That Jack Built racconta la storia di un serial killer, Jack (Matt Dillon), con la sceneggiatura di Lars Von Trier che si snoda attraverso i cinque omicidi principali della carriera dell'assassino, quelli che più di tutti hanno contribuito a definire la sua eccentrica personalità. Ad interpretare le cinque vittime troveremo Uma Thurman, Riley Keough, Siobhan Fallon Hogan e Sofie Grabol.

Il film rappresenta il ritorno nelle sale del controverso autore danese dopo Nymphomaniac. Anche in questo caso si sono scatenate numerose polemiche intorno al regista: The House That Jack Built, infatti, include numerose scene di mutilazione sulle donne e violenza nei confronti dei bambini. Lo stesso regista lo ha definito il suo film "più brutale di sempre, basato sull'idea che la vita e il mondo siano senz'anima e soprattutto malvagi."