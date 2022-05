The Hood, Benedict Cumberbatch è il protagonista del nuovo film di Paul Greengrass

Benedict Cumberbatch non ha intenzione di starsene con le mani in mano dopo il trionfo del suo Doctor Strange nel Multiverso della Follia: messo momentaneamente da parte il Marvel Cinematic Universe, l'ex-star di Sherlock è pronta a misurarsi con nuovi progetti, tra cui questo The Hood diretto da Paul Greengrass.

Recentemente espressosi sul futuro di Doctor Strange, Cumberbatch lavorerà dunque per la prima volta con il regista di The Bourne Ultimatum e Notizie dal Mondo in occasione di questo dramma storico proposto in questi giorni da FilmNation agli acquirenti presenti al Cannes Market.

Attualmente non sono ancora stati rivelati dettagli troppo specifici circa la trama del film, ma ciò che sembra certo è che si tratterà di una storia incentrata su una delle rivolte avvenute in Inghilterra durante il 14esimo secolo, periodo durante il quale la diffusione del morbo conosciuto come Peste Nera e l'aumento delle tasse dovuto alle conseguenze della Guerra dei 100 Anni contro la Francia diedero vita a una situazione di crisi senza precedenti.

Greengrass, che con Notizie dal Mondo riuscì lo scorso anno a guadagnarsi ben 4 nomination agli Oscar, si occuperà anche della sceneggiatura del film: nell'attesa di saperne di più, qui trovate un nostro approfondimento sulle migliori prove di Benedict Cumberbatch.