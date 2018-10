The Honest Thief: Liam Neeson e Kate Walsh nell'action-thriller dall'autore di Ozark

Secondo quanto rivelato da Variety, Liam Neeson e Kate Walsh saranno i protagonisti di The Honest Thief, nuovo progetto action-thriller indipendente dal co-creatore di Ozark.

Scritto da Steve Allrich (The Canyon) e diretto da Mark Williams, noto per essere il co-creatore della serie crime thriller Ozark (disponibile su Netflix) con Jason Bateman, The Honest Thief seguirà la vicenda di un rapinatore di banche (Neeson) che, dopo aver cercato di redimersi essendosi innamorato di un'impiegata (Walsh), deve affrontare le complicazioni che emergono dopo che il suo caso verrà riaperto da un agente corrotto dell'FBI.

Williams produrrà la pellicola al fianco di Tai Duncan, Stephen Emery, e Myles Nestel della Solution Entertainment Group, che sta attualmente vendendo i diritti di distribuzione internazionale del film.

Sarà l’ennesimo progetto action per Neeson, dopo averlo visto di recente nel riuscito L’uomo sul treno, sua quarta collaborazione con il regista Jaume Collet-Serra, e nel più recente Widows di Steve McQueen, in uscita a novembre. Nello stesso mese (il 16 novembre per l’esattezza) approderà in alcune sale e su Netflix La ballata di Buster Scruggs, che lo vede protagonista di uno dei sei segmenti di cui è composto il film dei fratelli Coen.

La Walsh, invece, è nota principalmente per i suoi ruoli in Grey’s Anatomy e nel suo spin-off Private Practice, e nel drama di Netflix, Tredici; aveva già collaborato con Neeson sul grande schermo nel film The Silent Man, sulla fonte dello scandalo Watergate. La rivedremo ancora nella terza stagione di Tredici.