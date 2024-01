The Holdovers, Paul Giamatti pazzo del regista Alexander Payne: 'È più intelligente di me'

La vittoria ai Golden Globe di Paul Giamatti come miglior attore protagonista in una commedia o film musicale era, probabilmente, una delle previsioni più citofonate dell'intera serata. Nel celebrare il suo terzo Globo in carriera, l'attore ha parlato della sua esperienza con The Holdovers.

Al cinema Giamatti ha costruito la sua fama grazie alla sua prima collaborazione con Alexander Payne in Sideways - In viaggio con Jack, regista e sceneggiatore che si è sempre contraddistinto per le sue brillanti commedie. Con The Holdovers il loro legame, che attraversa quasi 25 anni di cinema, non ha fatto altro che rinsaldarsi ulteriormente con un film che racconta la storia di un insegnante che, costretto a passare le vacanze di Natale nell'Istituto del New England dove insegna, stringerà un legame con uno dei suoi studenti e la cuoca della scuola. Dopo che Paul Giamatti e Da'Vine Joy Randolph sono stati tra i vincitori dei Golden Globe 2024, l'attenzione verso il film si è inevitabilmente alzata.

Giamatti ha svelato il vero motivo per cui ama così tanto lavorare con Alexander Payne. "C'è una sensibilità incredibile nel lavoro che fa", ha spiegato. “Voglio dire, sembra che vediamo le persone, gli ambienti e le cose allo stesso modo. È più intelligente di me. Ed è incredibilmente perspicace.". L'attore ci ha tenuto a precisare quanto Payne si dimostri sempre interessato al lavoro di tutti sul set non mettendo mai nessuno in secondo piano. "Ricorda il nome di tutti ed è interessato a tutto" ha spiegato. "Dice sempre che gli piace avere persone che uniscano il divertimento al dramma, il dramma al divertimento", ha continuato Giamatti. “Penso di essere così. E penso si trovino altri attori così" ha concluso.

In Italia bisognerà aspettare ancora un pò prima dell'uscita nelle sale del film. The Holdovers arriverà al cinema il 18 gennaio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!