The Holdovers, le migliori battute di Paul Giamatti sono...dello zio dello sceneggiatore!

The Holdovers-Lezioni di vita è una miniera di battute brillanti: nel film candidato agli Oscar (qui tutte le nomination) il protagonista interpretato da Paul Giamatti ha sempre la risposta pronta. Lo sceneggiatore David Hemingson ha svelato chi è stata la sua principale ispirazione durante il processo di scrittura.

Hemingson ha raccontato della sua infanzia e dell'importanza di suo zio, con cui ha trascorso la maggior parte del tempo mentre sua madre lavorava come infermiera. "Era un veterano della Seconda Guerra Mondiale di Washington e leggeva tutti questi classici che gli conferivano questo modo di parlare molto ottocentesco, e la guerra gli ha dato una visione cupa della realtà. Praticamente tutte le battute migliori vengono da lui. Battute come "Il sesso è 1% frizione e 99% buona volontà" e "La vita è come la scala di un pollaio: corta e piena di m*rda" sono state prese alla lettera da mio zio" ha rivelato Hemingson.

Lo sceneggiatore ha parlato anche delle sue influenze cinematografiche, menzionando alcuni film visti prima di lavorare sulla sceneggiatura con Payne: "Alla fine ho guardato tutti i film di Hal Ashby e di Robert Altman...solo per avere un senso dell'atmosfera e dell'umanesimo dei film degli anni 70 commemorati da The Holdovers. Anche i film di Truffaut sono una grande influenza, specialmente "I quattrocento colpi", un film su un adolescente incompreso che ha influenzato molto il sentimento di disperazione provato da Angus durante il film". Un altra influenza menzionata da Hemingson è Last Detail, film di Ashby del 1973 con protagonista Jack Nicholson: "La scena di pattinaggio nel nostro film è un omaggio alla scena in "Last Detail" dove vanno a pattinare sul ghiaccio a New York" ha rivelato lo sceneggiatore. Qui trovate la nostra recensione di The Holdovers-Lezioni di Vita.