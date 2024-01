The Holdovers, tutto sul nuovo film con Paul Giamatti in uscita il 18 gennaio!

A diversi mesi dall'uscita negli Stati Uniti arriva anche in Itali The Holdovers - Lezioni di vita, pellicola di Alexander Payne che segna il ritorno alla sua collaborazione con Paul Giamatti. Il film, presentato in anteprima al Torino Film Festival è già salito agli onori della critica.

I vincitori dei Golden Globe 2024 hanno confermato come The Holdovers sia uno dei papabili film sicuramente in corsa per gli Oscar. Se più difficile potrebbe essere competitivi dal punto di vista del miglior film sembrano quasi sicure le candidature come miglior attore protagonista per Paul Giamatti (che potrebbe ottenere la sua seconda nomination dopo Cindarella's Man) e Da'Vine Joy Randolph come miglior attrice non protagonista. Oltre ad avere dalla sua la bravura di un grande regista come Alexander Payne, il film potrebbe diventare un grande competitor soprattutto per quanto riguarda i premi attoriali.

A quasi due mesi dall'uscita nei cinema americani, The Holdovers arriva anche in Italia dal 18 gennaio, pronto a trovare il suo posto nelle programmazioni nel nostro paese. La critica italiana ha già avuto modo di vedere il film in anteprima al Torino Film Festival e ha ottenuto recensioni più che positive. La pellicola vede al centro la storia di un insegnante di lettere classiche costretto a rimanere nell'Accademia in cui lavora per supervisionare gli studenti che rimarranno nella struttura per le vacanze di Natale. E' qui che si creerà un improbabile trio composto da un problematico studente, la cuoca dell'istituto e l'irascibile professore.

L'accoglienza della pellicola è stata tale da spingere Paul Giamatti a sognare una candidatura come miglior attore per The Holdovers. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!