The Hitman's Wife's Bodyguard, nuova data d'uscita del sequel con Ryan Reynolds

La Summit Entertainment ha ufficializzato la nuova data d'uscita dell'atteso e a lungo posticipato The Hitman's Wife's Bodyguard, sequel della commedia d'azione con protagonisti Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds e Salma Hayek che torneranno nuovamente in sala per una nuova e assurda avventura in giro per il mondo.

Adesso l'uscita del film è prevista nelle sale cinematografiche americane il prossimo 16 giugno 2021.



Come sappiamo, la storia del sequel vedrà entrare in azione affianco a Reynolds e Samuel L. Jackson anche la combattiva Salma Hayek, che interpreterà Sonia Kincaid, moglie di Darius Kincaid, il leggendario sicario già protetto dall'agente Michael Bryce nel primo episodio del franchise. Il film sarà ambientato principalmente sulla costiera amalfitana e seguirà questo sconclusionato e agguerrito trio mentre si ritroverà involontariamente dalla parte dei buoni nel mentre di una guerra per salvare l'Europa da potente e vendicativo zelota con un senso pericolosamente sviluppato di orgoglio e nazione.



Nel cast di The Hitman's Wife's Bodyguard troveremo anche Morgan Freeman e Tom Hooper, in ruoli ancora tenuti misteriosi dalla produzione, anche se almeno uno dei due dovrebbe interpretare il cattivo del film. Alla regia dovrebbe tornare ancora una volta Hughes, che sembra assurdo dopo la fine delle riprese, ma ancora non è stato confermato.



Anche se è stata ufficializzata la data d'uscita americana, che non dovrebbe più cambiare, ancora sconosciuta e anzi incerta è l'uscita italiana.



