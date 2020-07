The Help, Viola Davis è pentita di aver recitato nel film di Tate Taylor: ecco perché

Anche se inizialmente non se ne parlò così approfonditamente, The Help già nel 2011 aveva ricevuto alcune critiche contrastanti per alcune scene in cui non si affrontava con correttezza il tema razzista, comunque al centro della storia, e recentemente sono stati alcuni membri del cast a tornare sulla questione.

Un mese fa è stata Bryce Dallas Howard a dichiarare che "è meglio guardare altro sul tema razzista", scagliandosi in modo ordinato e non pesante contro alcune intenzioni di The Help, e oggi, parlando con Vanity Fair, è stata Viola Davis a riflettere sulla sua partecipazione al film di Tate Taylor, pentendosi in qualche modo della scelta.



Ha infatti rivelato: "Non c'è realmente nessuno che trovi divertente The Help. E le intenzioni del film, in parte, erano quelle. C'è una parte di me che sente di aver in qualche modo tradito se stessa e la propria gente, perché ero in un film che non era ancora pronto a raccontare tutta la verità. Credo in generale che raccontare la verità sia molto più importante di un film, e un film è importante quando racconta la verità. Ma le persone sono pronte per questa verità?".



Voi cosa ne pensate? Vi era piaciuto The Help?



