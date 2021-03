In The Heights - Sognando a New York, il trailer del nuovo musical con Lin-Manuel Miranda

Lin-Manuel Miranda e John M. Chu hanno lavorato al musical In The Heights - Sognando a New York, opera che si concentra sulla comunità latina e che verrà portata al cinema nelle sale americane a giugno, in contemporanea con la distribuzione in streaming su HBO Max. Il nuovo trailer è stato distribuito durante l'ultima edizione dei Grammy Award.

Ecco la sinossi ufficiale del film:"Luci puntate su Washington Heights... si respira il profumo di un 'cafecito caliente' davanti alla fermata della metropolitana della 181a Strada, dove un caleidoscopio di sogni raduna una comunità vibrante e compatta. Al centro di tutto ciò, c'è Usnavi (Anthony Ramos), il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore".



"Questo è un grande film musicale" ha dichiarato Lin-Manuel Miranda nel corso di un evento virtuale. Il cast del film comprende Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco e Jimmy Smits.

Lin-Manuel Miranda è uno dei performer più apprezzati di Broadway, e nel corso della sua carriera cinematografica ha partecipato a diversi film molto noti, tra cui il sequel di Mary Poppins, intitolata Il ritorno di Mary Poppins, al fianco di Emily Blunt, nei panni del lampionaio Jack.

Inoltre è stato protagonista della registrazione del celebre musical di Broadway Hamilton, disponibile su Disney+, e diretto da Thomas Kail.



