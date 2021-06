In The Heights, lasciatevi trascinare del trailer finale del musical di Lin Manuel Miranda

Sempre grazie a Warner Bros. possiamo mostrarvi oggi un nuovo trailer dedicato all'atteso e lodato In The Heights, adattamento cinematografico dell'omonimo musical di Lin Manuel Miranda diretto da John M. Chu che uscirà in America il prossimo 18 giugno.

Ecco la sinossi ufficiale del film:



"Luci puntate su Washington Heights... si respira il profumo di un 'cafecito caliente' davanti alla fermata della metropolitana della 181a Strada, dove un caleidoscopio di sogni raduna una comunità vibrante e compatta. Al centro di tutto ciò, c'è Usnavi (Anthony Ramos), il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore".



"Questo è un grande film musicale" ha dichiarato Lin-Manuel Miranda nel corso di un evento virtuale. Il cast del film comprende Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco e Jimmy Smits.



Lin-Manuel Miranda è uno dei performer più apprezzati di Broadway, e nel corso della sua carriera cinematografica ha partecipato a diversi film molto noti, tra cui il sequel di Mary Poppins, intitolata Il ritorno di Mary Poppins, al fianco di Emily Blunt, nei panni del lampionaio Jack.



Inoltre è stato protagonista della registrazione del celebre musical di Broadway Hamilton, disponibile su Disney+, e diretto da Thomas Kail.



Su Everyeye trovate la recensione di Il ritorno di Mary Poppins e la recensione di Hamilton.