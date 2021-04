In the Heights: guardate il trailer dell'atteso film scritto da Lin-Manuel Miranda!

Nel corso della Notte degli Oscar è stato diffuso in streaming un nuovo trailer ufficiale di In the Heights, il nuovo film tratto dal musical omonimo di Lin-Manuel Miranda e diretto da John M. Chu, noto quest'ultimo per il film campione di incassi Crazy & Rich. La pellicola, posticipata a causa del COVID, uscirà direttamente su HBO Max a giugno.

Il cast del film comprende Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco e Jimmy Smits. In Italia la pellicola uscirà col titolo In the Heights - Sognando a New York ma ancora non si conosce la data d'uscita ufficiale nelle nostre sale.

Nel 2008 In the Heights ha vinto il Tony Award come miglior musical. La pellicola sarà distribuita nel mondo dalla Warner Bros. Pictures.

Ecco la sinossi ufficiale del film: "Luci puntate su Washington Heights... si respira il profumo di un 'cafecito caliente' davanti alla fermata della metropolitana della 181a Strada, dove un caleidoscopio di sogni raduna una comunità vibrante e compatta. Al centro di tutto ciò, c'è Usnavi (Anthony Ramos), il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore".

Miranda è noto per i suoi musical di successo, l'ultimo dei quali, Hamilton, è approdato nel 2020 su Disney+ in un evento speciale. Ha anche partecipato al film Il ritorno di Mary Poppins. Su Everyeye trovate sia la recensione di Il ritorno di Mary Poppins e la recensione di Hamilton.