The Hawkline Monster: Yorgos Lanthimos in trattative per dirigere il fantasy-western

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Yorgos Lanthimos sarebbe attualmente in trattative per dirigere l'adattamento cinematografico di The Hawkline Monster, romanzo fantasy-western-horror scritto da Richard Brautigan, che al cinema tenta di arrivare da parecchi decenni.

Il romanzo è una commistione di generi molto interessante che spazia quindi dal western all'horror al fantasy fino alla commedia surreale. Lanthimos, reduce dall'acclamato La Favorita, presentato al Festival di Venezia 2018 e trionfatore nella notte dei BAFTA e agli Oscar, non è il primo regista che si accosta al progetto di adattamento di questo romanzo ibrido, in quanto in passato anche Hal Ashby provò a trarne un film e all'epoca tentò di assemblare un cast di cui facevano parte Jack Nicholson, Harry Dean Stanton e Jeff Bridges, ma il progetto non decollò mai, neanche grazie al fatto che la sceneggiatura fosse stata adattata dallo stesso Brautigan. In seguito anche Tim Burton venne accostato alla regia dell'eventuale film, sempre con Nicholson coinvolto e con Clint Eastwood in qualità di attore, ma anche quella volta il progetto naufragò.

Adesso tocca a Lanthimos provare a portare il romanzo al cinema, con l'aiuto dei produttori Roy Lee (It), Andrew Trapani (Winchester), e Steven Schneider (Pet Sematary).

The Hawkline Monster segue la storia di Magic Child, una quindicenne indiana che capita sfortunatamente nella casa sbagliata. La ragazzina è in cerca dell'uomo giusto, un pistolero, che possa assassinare il mostro. Il mostro che vive nelle caverne ghiacciate della cantina della casa gialla di Miss Hawkline. La storia condurrà i protagonisti attraverso un'avventura eroica e piena di magia attraverso le terre dell'Oregon.

Su queste pagine potete leggere la recensione de La Favorita e consultare la lista di premi conquistati dal film agli ultimi European Film Awards, o almeno al primo turni di questi ultimi.