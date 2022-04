The Haunted Mansion: ecco quando uscirà il nuovo film Disney!

Il nuovo film Disney con Rosario Dawson, The Haunted Mansion, è stato annunciato ormai da anni, e poche sono state le notizie arrivate nel tempo sul remake live-action. Adesso, però, gli Studios hanno comunicato finalmente una data di uscita!

In un post Instagram, infatti, la Walt Disney ha pubblicato il logo del film, e ha comunicato che Haunted Mansion arriverà nelle sale a partire dal 10 Marzo 2023. Una data relativamente vicina se si considera che non avevamo notizie sul progetto da mesi.

Come molti sapranno, il film vedrà come protagonisti Lakeith Stanfield e Tiffany Haddish, e sarà basato sull'iconica attrazione di Disneyland, una delle più celebri di sempre, inaugurata nell'ormai lontano 1969. Nell'illustre cast ci saranno anche Owen Wilson e Danny DeVito. I protagonisti della storia saranno una coppia che si trasferisce nella casa infestata, e considerando questo punto di inizio possiamo solo immaginare quali risvolti terrificanti potrebbero prendere le vicende.

Haunted Mansion sarà diretto da Justin Simien, noto per Dear White People, e scritto da Katie Dippold. Ora, se siete curiosi di vedere il logo ufficiale del film, potete guardare il post in fondo all'articolo. Per avere maggiori informazioni circa la trama o un eventuale trailer, invece, sembra che bisognerà ancora attendere un po'.