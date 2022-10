The Haunted Mansion, Jamie Lee Curtis sul nuovo film Disney: 'E' spaventoso e divertente'

The Haunted Mansion è il nuovo horror per famiglie di Disney annunciato durante lo scorso D23. La trama seguirà una dottoressa e suo figlio di 9 anni, che per iniziare una nuova vita scelgono di trasferirsi in una misteriosa villa a New Orleans.

Alla disperata ricerca di aiuto, la famiglia contatterà un prete, che, a sua volta, chiederà l'aiuto di uno scienziato vedovo diventato esperto di fenomeni paranormali, di un sensitivo e di uno storico irritabile.

"Penso che abbiano trovato il punto di equilibrio tra lo spaventoso, il divertente e l'avventura", ha condiviso Jamie Lee Curtis nella sula ultima intervista con Entertainment Weekly. "Sai, è come cucinare. Io cucino a malapena, provo sempre a cucinare, ci sono tutti gli ingredienti, il saperli mixare insieme e il tempo, ed è sempre difficile sapere se riuscirai a fare qualcosa di delizioso. Ma è quello che sto vedendo, e quello che ho sentito, [il regista] Justin [Simien] ha realizzato qualcosa di squisito".

Ha continuato: "È moderno, fresco, vecchio stile e spaventoso, ma non spaventoso come un film di mostri. È spaventoso e divertente come una giostra Disney. C'è molto umorismo oltre alla roba spaventosa e ai fantasmi."

Nel film, Curtis interpreterà Madame Leota e, sebbene non abbia rivelato troppi segreti sulla pellicola, ha confermato quanto saranno stravaganti i suoi abiti.

"Sto dando via qualcosa - all'improvviso la Disney entrerà e mi afferrerà per la gola, mi tirerà fuori e mi prenderà a pugni", ha scherzato Curtis. "Non ho mai indossato in vita mia costumi belli come [quelli] realizzati per me dal [costumista di Haunted Mansion] Jeffrey Kurland in questo film -- in vita mia. Questo è il mio grande segreto!"

Per salutarvi, vi ricordiamo che faranno parte del cast di The Haunted Mansion anche Rosario Dawson e Owen Wilson.