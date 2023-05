The Haunted, tutti i dettagli sulla nuova saga dal creatore di The Conjuring

Dopo l'annuncio della serie HBO s The Conjuring e di un quarto film, i fan del franchise non potrebbero essere più felici: Tony DeRosa-Grund, creatore della pellicola originale e dell'intero concept, sta creando una nuovissima saga horror intitolata The Haunted.

Stando al comunicato stampa, "Cinedigm ha oggi annunciato che la società collaborerà con il massimo esponente dell'horror Tony DeRosa-Grund, creatore di The Conjuring (oltre 2 miliardi di dollari al botteghino fino a oggi), per sviluppare The Haunted, un nuovo franchise horror paranormale basato su eventi reali e verificabili. Nonostante i dettagli della storia siano tenuti nasconsti, Cinedigm può confermare che li franchise di The Haunted prenderà avvio attraverso le oscure e terrificanti esperiente preternaturali della vita reale di una famiglia, fino a intersecarsi con tutti i fatti storici e le leggende che circondano una giovane donna incinta accusata dal proprio padre di essere una strega. Una convergenza simile espone la famiglia a un imminente pericolo mortale".

Da parte sua, DeRosa-Grund è altrettanto entusiasta. Così ha aggiunto in una recente dichiarazione: "Avendo creato, prodotto e scritto la storia dell'originale The Conjuring, posso dire, con assoluta chiarezza e certezza, che The Haunted è notevolmente migliore, più autentico e terrificante", per poi aggiungere: "Voglio anche ringraziare il presidente di Cinedigm Chris McGurk, che ha non soltanto sostenuto il mio primissimo lungometraggio, ma mi ha anche convinto a terminare il mio ritiro per realizzare questo progetto".

Non ci resta che attendere altri succosi dettagli sul progetto. Nell'attesa, una domanda sorge spontanea: quando uscirà The Conjuring 4?