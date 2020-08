The Hateful Eight, la Universal voleva il film sugli iPhone e la rabbia di Tarantino

All'epoca della pre-produzione di The Hateful Eight, Quentin Tarantino era alla ricerca di nuovi finanziatori e andò a una riunione con i dirigenti della Universal, i quali gli proposero una soluzione a dir poco estrema, tanto che il regista, infuriato, lasciò gli studi senza battere ciglio. Il film venne poi prodotto dalla Weinstein Company.

La lotta di Quentin Tarantino contro il cinema digitale e i moderni sistemi di tecnologia e streaming che permettono la visione di un film anche sul proprio smartphone è cosa nota e arcinota. Tuttavia, sarà che negli uffici della dirigenza Universal questo particolare probabilmente non era così diffuso, tant'è che all'epoca della pre-produzione di The Hateful Eight, il mastodontico western girato poi in formato panoramico 70mm dal regista, proprio quei dirigenti gli offrirono un accordo per diffondere il suo futuro film anche sugli smartphone, suscitando le ire di Tarantino.

Il regista, sorprendentemente calmo alla proposta, non andò nemmeno in escandescenze, ma si limitò a rispondere "Fantastico", prima di alzarsi e abbandonare il meeting. Sappiamo come andò a finire: The Hateful Eight fu quindi distribuito nel formato desiderato da Tarantino dalla Weinstein Company e oggi il pubblico può davvero gustarselo sul proprio iPhone e in generale su ogni genere di smartphone, grazie alla presenza del film nel catalogo Netflix. Sappiate però che Tarantino disapprova completamente questa forma di visione di un film.

Per altri approfondimenti sul regista, Tarantino ha scelto il suo film preferito del decennio, indicando anche Dunkirk al secondo posto. Le idee chiare, Tarantino, le ha sempre avute, anche nell'analizzare i singoli anni, e infatti ricordiamo come in passato scelse ad esempio Midnight in Paris come suo film preferito del 2011 o Mad Max: Fury Road per il 2015, e via dicendo.

The Hateful Eight andrà in onda stasera su Rai 3 alle 21:30.