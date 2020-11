The Hateful Eight, Samuel L. Jackson sul cast: 'Con loro ho un legame speciale'

Samuel L. Jackson può vantare l'appartenenza ad alcuni dei franchise più popolari e duraturi della storia del cinema, come Star Wars o il Marvel Cinematic Universe, ma vi sorprenderà forse scoprire che è con il cast di The Hateful Eight che afferma di aver stabilito il legame più profondo.

Premiato con il Legend of Cinema Award allo SCAD Savannah Film Festival 2020, Jackson ha parlato a lungo della sua carriera, riflettendo sui legami instaurati nel corso di essa con i suoi colleghi, sui set dei vari film.

E mentre si potrebbero dire ottimi i rapporti con le sue co-star del MCU, con le quali lavora ormai da anni, e si è trovato bene anche con tanti altri attori, c'è un cast in particolare con cui ammette di avere una connessione incomparabile: "Con gli hater di The Hateful Eight abbiamo un gruppo in cui ci mandiamo ancora messaggi a vicenda ogni settimana per chiedere come sta uno, che sta facendo l'altro, o commentare l'attuale situazione politica..." dichiara ai microfoni di EW! "È la connessione cinematografica più forte che abbia mai stabilito" .

The Hateful Eight è stata la sesta collaborazione di Jackson con Quentin Tarantino, e per l'occasione, ha condiviso lo schermo con altri fedelissimi di Tarantino, come Michael Madsen e Tim Roth, Christoph Waltz, Kurt Russell, ma anche Demián Bechir, Bruce Dern, Jennifer Jason Leigh e Channing Tatum. Ma ve l'immaginate il loro gruppo di Whatsapp?

Al momento, Jackson ha diversi progetti in cantiere, come il sequel di Come ti Ammazzo il Capo che dovrebbe arrivare nel 2021 nelle sale, o il film Spiral - L'eredità di Saw, sempre in programma per il prossimo anno.