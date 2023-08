The Hateful Eight, Morricone inizialmente rifiutò di comporre la colonna sonora!

The Hateful Eight è una delle pellicole di Quentin Tarantino più controverse che tutti. Tutti la ricordano principalmente per la sua incredibile colonna sonora, composta d Ennio Morricone e che portò il compositore al suo primo Oscar, dopo un riconoscimento alla carriera ottenuto nel 2007 e sei candidature.

Pare però che non scorresse buon sangue tra Tarantino e Morricone. La lavorazione della pellicola fu molto complessa e ci volle l'intervento di Samuel L. Jackson per spingere Tarantino a non abbandonare il film. Queste difficoltà si sono ripetute anche per la colonna sonora. Ad annunciare la collaborazione con Morricone fu lo stesso Tarantino durante il Comic-Con del 2015, dichiarando che sarebbe stato un ritorno per l'autore al western dopo ben 40 anni dal suo ultimo lavoro per questo tipo di genere.

Inizialmente, però, Morricone non fu particolarmente propenso a lavorare per Tarantino. Mentre il regista ha sempre professato il suo amore per il compositore italiano, Morricone, invece, aveva dichiarato che non avrebbe mai portato avanti una collaborazione con lui a causa del modo in cui era stata gestita la sua musica in Django Unchained. Il rifiuto fu anche legato al fatto che in quel periodo stava lavorando alla colonna sonora de La Corrispondenza di Giuseppe Tornatore, regista e amico con il quale Morricone lavorava da decenni. Solo all'ultimo decise di accettare la proposta spianando la strada per il suo primo Oscar.

La pellicola, tra le più celebrate ma allo stesso tempo controverse di Tarantino, ha un finale molto singolare. Vi consigliamo la nostra spiegazione del finale di The Hateful Eight per capire meglio la direzione presa dal film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!