The Hate U Give: nuova featurette per il film di George Tillman jr.

Una nuova featurette per il film The Hate U Give di George Tillman jr. è stata appena pubblicata online e racconta la storia della protagonista Starr Carter mentre lotta per capire se stessa, l'importanza della famiglia, della comunità e del fare la cosa giusta, nonostante le conseguenze.

The Hate U Give è una storia tempestiva, potente e stimolante di razze e identità, raccontata dal punto di vista di Starr, interpretata da Amandla Stenberg (The Hunger Games, Darkest Minds). Starr vive costantemente tra due mondi: il povero, per lo più nero, il quartiere in cui vive e il ricco, per lo più bianco, rappresentato dalla scuola che frequenta. Lo squilibrio tra questi mondi va in frantumi quando Starr assiste ad una fatale sparatoria che costa la vita al suo migliore amico Khalil per mano di un agente di polizia. Dalla sua testimonianza dipenderà il destino dell'intera comunità, ma soprattutto ogni sua parola rischierà di mettere in pericolo la sua stessa vita.

Diretto da George Tillman Jr. (Soul Food, Men of Honor, Notorious) da una sceneggiatura di Tina Mabry (Insecure, Queen Sugar, Mississippi Damned) e Audrey Wells (Sotto il Sole della Toscana), The Hate U Give vede anche la partecipazione di Regina Hall e Russell Hornsby nei panni dei genitori di Starr, Lisa e Maverick e presenta Issa Rae, Sabrina Carpenter, Algee Smith, Lamar Johnson, Anthony Mackie, KJ Apa e Comonn.

L'omonimo best-seller dal quale il film è tratto ha trascorso 79 settimane nella classifica dei libri più venduti del New York Times dopo aver debuttato alla posizione numero 1. I diritti cinematografici sono stati raccolti da Fox 2000, con Temple Hill e State Street Pictures a bordo come partner di produzione. I produttori del film sono Wyck Godfrey, Marty Bowen e Bob Teitel. L'uscita è prevista per il prossimo 19 ottobre.