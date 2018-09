The Hate U Give: un intensa clip e il nuovo spot televisivo del film

20th Century Fox ha rilasciato una nuova clip per The Hate U Give, film tratto dall'omonimo best seller scritto da Angie Thomas che vede nel cast Amandla Stenberg e Regina Hall.

The Hate U Give presenta una storia raccontata dalla prospettiva di Starr Carter, giovane divisa fra il povero quartiere afroamericano in cui vive e l'esclusiva scuola che frequenta. Mantenere un equilibrio fra i due mondi è difficile e tutto va a rotoli quando Starr assiste ad una sparatoria in cui perde la vita Khalil per mano di un poliziotto. Le dichiarazioni della ragazza potrebbero cambiare per sempre il destino del quartiere in cui vive.

Il film è diretto da George Tillman Jr.- regista di La risposta è nelle stelle, Fastere Notorious B.I.G.- e scritto da Tina MabryeAubrey Wells. Il film è stato girato ad Atlanta e verrà presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2018, con la successiva distribuzione nelle sale americane prevista dal 19 ottobre.

Nel cast della pellicola troviamo Amandla Stenberg, Anthony Mackie, nel ruolo di uno spacciatore e K.J. Apa, che interpreta il ragazzo di Starr, Chris. Al film partecipano anche Regina Hall, Russell Hornby, Lamar Johnson, Sabrina Carpenter e Algee Smith.

Potete trovare la clip "The Trap" e il primo spot televisivo di The Hate U Give rispettivamente in alto e in calce alla notizia.