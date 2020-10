The Harder They Fall, Netflix sospende per Covid la produzione del film con Idris Elba

Sembra che Netflix abbia interrotto le riprese di The Harder They Fall dopo la positività al Covid- 19 di un membro della produzione. Il western con protagonisti Idris Elba e Regina King era ormai alla quinta settimana di lavorazione nel New Messico.

Fortunatamente nessuno dei membri principali della pellicola è risultato contagiato quindi è probabile che dopo i soliti controlli di routine, tutto possa ripartire in breve tempo. Molto probabilmente le riprese potrebbero già avviarsi nuovamente nel corso della prossima settimana anche se non vi è ancora nulla di ufficiale in merito. Non è ancora chiaro nemmeno se il membro della troupe contagiato fosse asintomatico o meno.

Vi ricordiamo che The Harder They Fall è incentrato sulla storia di un fuorilegge in cerca di vendetta. Il protagonista scopre infatti che l'assassino dei suoi genitori è uscito di galera e dopo aver radunato un gruppo di amici, cercherà di fare qualsiasi cosa per ottenere giustizia. Il musicista britannico Jeymes Samuel, noto con il nome d’arte Bullitts, dirigerà il film.

Idris Elba è stata una delle prime star a rivelare la propria positività al Covid-19 agli inizi dello scorso marzo e nel corso di questi mesi si è speso molto affinchè tutti prendessero il più seriamente possibile questo complesso momento che stiamo vivendo. Regina King ha invece conquistato Venezia con il suo One Night in Miami, diventando la prima donna afroamericana a portare al Lido il proprio film di debutto.