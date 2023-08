The harder they fall, Netflix prepara il sequel del western: ma Jonathan Majors ci sarà?

Nonostante sia stato ignorato durante la stagione degli Oscar 2022 The Harder They Fall, il western blaxploitation distribuito in esclusiva da Netflix nel 2021 è stato un buon successo di pubblico per lo streamer, motivo per il quale la piattaforma ha dato il via libera ad un sequel.

Il film è stato diretto da Jeymes Samuel in quello che fu il suo debutto alla regia da una sceneggiatura che aveva scritto personalmente, e sebbene il corso degli eventi nel film non aveva accennato a un un sequel in programma, Samuel nelle scorse ore è comparso sul social social media su X (precedentemente noto come Twitter) anticipando in risposta ad un fan che il sequel di The Harder The Fall è attualmente in lavorazione: potete vedere il post di conferma in calce all'articolo.

Se The Harder They Fall 2 dovesse concretizzarsi davvero, uno dei suoi principali ostacoli saranno certamente le sfide legali affrontate dall'attore principale, Jonathan Majors. L'attore, che era una stella nascente al momento dell'uscita del film iniziale, è stato arrestato a marzo 2023, poco dopo l'uscita nelle sale di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, con l'accusa di aggressione e molestie e in una presunta lite di violenza domestica con la sua ragazza. La data del processo è slittata al 6 settembre, con la difesa della star che ha veementemente negato ogni accusa: l'esito del processo, tuttavia, avrà sicuramente un impatto su questo e altri progetti di cui Jonathan Majors fa attualmente parte.

Vi terremo aggiornati. The Harder The Fall, western post-moderno ispirato alla blaxploitation interpretato da Idris Elba, Jonathan Majors, Regina King, LaKeith Stanfield e Zazie Beetz, è attualmente disponibile su Netflix. Se lo avete perso all'uscita e volete recuperarlo, prima guardate il trailer di The Harder They Fall.