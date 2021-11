The Harder They Fall, il film Netflix rende omaggio a Chadwick Boseman

Il nuovo film di Netflix The Harder They Fall disponibile da oggi sulla piattaforma di streaming contiene un omaggio all'eredità di Chadwick Boseman, l’interprete di Black Panther scomparso nel 2020 a causa di un cancro.

Il film del regista, scrittore, produttore e compositore Jeymes Samuel ha onorato Boseman intitolandogli uno dei suoi treni. Il trailer di The Harder They Fall ci presenta un cast stellare tra cui Jonathan Majors, Idris Elba, Regina King, Zazie Beetz, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, RJ Cyler, Damon Wayans Jr. e Deon Cole. Strong Black Lead, uno degli account Twitter ufficiali di Netflix, ha condiviso lo screenshot che omaggia Boseman nascosto all'interno di The Harder They Fall.



Il treno nel film si chiama "CA Boseman", dal nome completo dell'attore: Chadwick Aaron Boseman.

"La nostra curiosità preferita di #TheHarderTheyFall potrebbe essere il fatto che il treno prende il nome dal nostro re per sempre, Chadwick Aaron Boseman", si legge nel tweet che trovate in calce alla notizia.



La sinossi del film recita: "Quando il fuorilegge Nat Love (Jonathan Majors) scopre che il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba) è stato rilasciato dalla prigione, raduna la sua banda per rintracciare Rufus e cercare vendetta. Al suo fianco c’è il suo ex amore Stagecoach Mary (Zazie Beetz), l'irascibile Bill Pickett (Edi Gathegi) e il veloce Jim Beckwourth (RJ Cyler) - e un sorprendente avversario diventato alleato. Rufus Buck ha il suo temibile equipaggio, tra cui "Treacherous" Trudy Smith (Regina King) e Cherokee Bill (LaKeith Stanfield), e non sono un gruppo che sa come perdere."



Vi lasciamo con la nostra recensione di The Harder They Fall, disponibile su Netflix da oggi.