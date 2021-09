The Harder They Fall: un cast da urlo nel trailer ufficiale del nuovo western di Netflix

Dopo lo sguardo in anteprima a The Harder They Fall durante TUDUM, il nuovo western originale prodotto e distribuito dal servizio di streaming on demand Netflix torna a mostrarsi con un nuovo trailer ufficiale.

Il film, prodotto da Jay-Z, dal collaboratore di lunga data di Quentin Tarantino Lawrence Bender e dal socio in affari di Will Smith, James Lassiter, dal trailer vanta un'inconfondibile somiglianza con gli irriverenti e iper stilizzati Django Unchained e The Hateful Eight: la trama, come ci spiega il filmato promozionale, racconterà la storia di due fuorilegge rivali e delle loro rispettive bande che si scontreranno per la supremazia del territorio mentre uno dei leader cercherà vendetta sull'altro, colpevole di aver ucciso i suoi genitori. La particolarità, tra l'altro, è che tutti i personaggi sono basati su reali fuorilegge del Vecchio West.

Il ricchissimo cast di The Harder They Fall comprende Jonathan Majors nei panni di Nat Love, il sex symbol Idris Elba come Rufus Buck e la star di Joker, Atlanta e Deadpool Zazie Beetz come Stagecoach Mary. Inoltre, Regina King e LaKeith Stanfield interpretano rispettivamente gli spietati soci di Buck Trudy Smith e Cherokee Bill, mentre il compianto Delroy Lindo veste i panni dell'US Marshal Bass Reeves. Il film è il primo lungometraggio del regista britannico Jeymes Samuel che ha iniziato la sua carriera come produttore musicale e artista solista.

Per altri approfondimenti guardate il primo trailer di The Harder The Fall: negli Stati Uniti il film sarà distribuito in alcuni cinema selezionati dal 22 ottobre per poi approdare su Netflix dal 3 ottobre.