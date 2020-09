The Harder They Fall: un cast stellare guidato da Idris Elba per il nuovo western Netflix

Come riporta il puntualissimo Deadline, un cast di attori afroamericani all-star è stato appena confermato nel nuovo western targato Netflix, The Harder They Fall, che vedrà appunto protagonisti Idris Elba (Luther, The Suicide Squad), Regina King (Watchmen, Se la strada potesse parlare), Zazie Beetz (Joker) e Lakeith Stanfield (Knives Out).

In aggiunta ci sarà anche Delroy Lindo, visto di recente nello straordinario Da 5 Bloods di Spike Lee sempre su Netflix in uno dei migliori ruoli della sua vita, in odore di Oscar come Miglior Attore non Protagonista. E ancora troveremo pure Danielle Deadwyler (Atlanta), Edi Gathegi (X-Men: L'inizio), RJ Cyler (Power Rangers) e il precedentemente confermato Jonatha Majors.



Scritto da Boaz Yakin e diretto dall'esordiente Jeymes Samuel (anche co-sceneggiatore) alias The Bullitts, The Harder They Fall segue la storia del fuorilegge Nat Love (Majors) che scopre che l'uomo (Elba) che ha ucciso i suoi genitori vent'anni prima è stato rilasciato di prigione, decidendo così di riunirsi con la sua banda per rintracciare il nemico e avere la sua vendetta.



A produrre il film ci sono Jay-Z, James Lassiter, Lawrence Bender e lo stesso Samuel. Non c'è ancora una finestra di lancio ufficiale e neanche un data per l'inizio delle riprese. Il progetto è comunque tra i più interessanti del momento.