The Harder The Fall: nuovo sguardo al western Netflix con Idris Elba e Jonathan Majors

Durante l'evento Tudum, Netflix ha presentato un primo sguardo esclusivo a The Harder They Fall, nuovo western della piattaforma di streaming on demand con protagonisti Idris Elba, Jonathan Majors e Regina King.

Il film, scritto e diretto dal regista Jeymes Samuel - che, secondo quanto dichiarato da Idris Elba nel filmato che trovate all'interno dell'articolo, ha lavorato al progetto per oltre dieci anni - comprende nel cast anche l'amatissima Zazie Beetz, star di Atlanta, Joker e Deadpool 2. The Harder They Fall racconta la storia del fuorilegge Nat Love (Jonathan Majors), che un giorno viene a sapere che il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba) sta per essere rilasciato di prigione: il criminale allora riunisce la gang per rintracciarlo e ottenere la sua vendetta, ma lungo la strada ritroverà la sua ex amante Stagecoach Mary (Zazie Beetz), il suo braccio destro e il suo braccio sinistro, ovvero l'irascibile Bill Pickett (Edi Gathegi) e il grilletto facile Jim Beckwourth (R.J. Cyler). Dalla parte di Rufus Buck ci saranno invece la temibile Trudy Smith (Regina King) e Cherokee Bill (LaKeith Stanfield).

The Harder They Fall è prodotto da Shawn Carter, in arte Jay-Z, James Lassiter, Lawrence Bender e Jeymes Samuel. Il western di Netflix ha una data d'uscita fissata per il 3 novembre prossimo, e oltre che sulla piattaforma di streaming on demand arriverà anche in alcune sale selezionate, presumibilmente nella speranza di riuscire a candidarsi per la corsa agli Oscar 2022.

