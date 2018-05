The Happytime Murders, Melissa McCarthy nel red-band trailer del nuovo film dei Muppet

È quest'oggi grazie alla STX Entertainment che possiamo mostrarvi il primo, divertente red band trailer dell'atteso The Happytime Murders, nuovo film diretto da Brian Henson e dedicato agli amatissimi Muppet, i famosi pupazzi creati nel negli anni '50 dal grande Jim Henson.

Nel 1969 sono apparsi nella mitica serie Sesame Street, ma come recita anche il poster e il tag line del trialer, in The Happytime Murders tutto prenderà un piega più "da strada", e non quella di Sesame. La storia sarà infatti ambientata nel sottoborgo di Los Angeles, dove umani e pupazzi convivono insieme e dove due detective sopra le righe, una umana e l'altro pupazzo, saranno costretti a lavorare insieme per capire chi si cela dietro agli omicidi dell'ex cast dell'amato show Happytime Gang.



The Happytime Murders scritto da Todd Bergerg, Melissa McCarthy ed Erich & Jon Hoeber, vedrà nel cast la stessa Melissa McCarthy, Elizabeth Banks e Joel McHale, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 17 agosto. Il film, come annunciato, sarà Rated-R, primo della serie a essere vietato ai minori per i suoi contenuti. Dal trailer di direbbe un lavoro molto interessante, specie per la volontà di giocare con la violenza nel genere crime e per un'inedita storia dalle tinte gialle che non appartiene di fondo al franchise.



L'uscita italiana non è ancora stata annunciata. La STX ha rilasciato online anche un poster ufficiale che trovate in calce alla notizia.