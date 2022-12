The Hanging Sun: quando esce su Sky e NOW il thriller con Alessandro Borghi?

Sta per arrivare in prima tv e in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il nuovo thriller originale The Hanging Sun, con protagonista Alessandro Borghi e una storia tratta dall'omonimo romanzo di Jo Nesbo.

Diretto da Francesco Carrozzini, il film andrà in onda in esclusiva lunedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Action), in streaming su NOW e disponibile on demand. Tratto dal romanzo “Sole di mezzanotte” di Jo Nesbø, si tratta di un thriller noir ambientato tra le atmosfere rarefatte dell’estate norvegese, dove il sole non tramonta mai. La storia segue John (Alessandro Borghi), che in fuga trova riparo nel fitto della foresta nei pressi di un villaggio isolato dell’estremo Nord, dove domina la religione e le persone sembrano appartenere a un’altra epoca. Tra lui e il suo destino ci sono solo Lea e suo figlio Caleb, una donna in difficoltà ma dalla grande forza e un bambino curioso e dal cuore puro. Mentre il sole di mezzanotte confonde realtà e immaginazione, John dovrà affrontare il tragico passato che lo tormenta.

Scritto da Stefano Bises, oltre ad Alessandro Borghi il film è interpretato da un cast internazionale che include anche Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt, Raphael Vicas, Peter Mullan e Charles Dance. Presentato come Film di chiusura della 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, The Hanging Sun – Sole di mezzanotte è una coproduzione italo-britannica, prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia. Il distributore internazionale è NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Hanging Sun.