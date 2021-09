The Hanging Sun: prima foto di Alessandro Borghi nel film Sky tratto da Jo Nesbø

Sky ha pubblicato la prima foto di The Hanging Sun, thriller noir tratto dal romanzo “Sole di mezzanotte” di Jo Nesbø e interpretato da Alessandro Borghi.

Diretto da Francesco Carrozzini e sceneggiato da Stefano Bises, il film include nel cast i già annunciati Jessica Brown Findlay (Brave New World, Harlots, Hamlet) nel ruolo di Lea e Sam Spruell (Small Axe: Mangrove, Outlaw King – Il re fuorilegge, Biancaneve e il cacciatore) nei panni dei due gemelli Aaron e Nicolas; inoltre, sono stati appena annunciati anche Fred Schmidt (Attacco al Potere 3, Brimstone, Mission: Impossible – Fallout) nel ruolo di Michael, il fratello di John, e il piccolo Raphael Vicas (Grantchester), nel ruolo di Caleb, figlio di Lea. Oltre a loro anche il grande Charles Dance, star di Game of Thrones vista recentemente in Mank di David Fincher.

La storia è quella di John (Alessandro Borghi) un uomo in fuga dopo aver tradito suo padre (Peter Mullan), un potente boss criminale. Per mettersi al riparo da lui e da suo fratello (Fred Schmidt), John punta verso l’estremo Nord, e trova riparo nel fitto della foresta, vicina ad un villaggio isolato dove domina la religione, il sole non tramonta mai e le persone sembrano appartenere a un’altra epoca. Tra lui e il suo destino ci sono solo Lea (Jessica Brown Findlay), una donna in difficoltà ma dalla grande forza d'animo, e suo figlio Caleb (Raphael Vicas) un bambino curioso e dal cuore puro. Mentre il sole di mezzanotte confonde realtà e immaginazione, come in Insomnia di Christopher Nolan, John dovrà affrontare il tragico passato che lo tormenta.

The Hanging Sun arriverà prossimamente al cinema e successivamente sarà disponibile in prima assoluta su Sky e NOW.