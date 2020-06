The Halloween Tree, Will Dunn scriverà l'adattamento del romanzo di Ray Bradbury

Warner Bros. avrebbe reclutato Will Dunn, un membro del Feature Writer Program targato 20th Century Fox, per scrivere la sceneggiatura della trasposizione cinematografica di The Halloween Tree, il romanzo di Ray Bradbury.

Pubblicato nel 1972, The Halloween Tree è "la storia di Tom e i suoi compagni di scuola che cominciano a indagare sugli strani accadimenti che si verificano la notte di Halloween nella loro piccola cittadina, ma il loro amico Pip viene rapito da un potente demone della Terra dei Morti. Con l'aiuto di un improbabile alleato, una figura misteriosa di nome Moundshroud, Tom e i suoi amici partiranno in viaggio per la Terra dei Morti per salvare l'amico".

Il libro attraversa diversi periodi e luoghi storici, dall'antico Egitto all'antica Grecia, passando per l'Impero Romano e arrivando alla Cattedrale di Notre Dame nella Parigi medievale, cgliendo l'opportunità per imparare tante cose nuove, dalle origini delle varie festività all'influenza che le tradizioni di un tempo hanno avuto nello scolpire la civiltà moderna.

Il film sarà prodotto da 42, con Charlie Morrison a capo della sua supervisione.

Nel 1993, lo stesso Bradbury aveva scritto e narrato una versione animata per la tv della sua opera, che gli è valso anche un Daytime Emmy per la sceneggiatura di un programma d'animazione.

Di recente, un'altra opera dello scrittore di fantascienza, la più celebre, è tornata sullo schermo, Fahreneit 451 con Michael B. Jordan e Michael Shannon.