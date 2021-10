The Guilty, Jake Gyllenhaal racconta com'è stato realizzato il film in 11 giorni

The Guilty è uno dei film più apprezzati su Netflix. Si tratta di un film molto teso con una svolta finale davvero inaspettata. Protagonista è Jake Gyllenhaal, con la regia di Antoine Fuqua e la scrittura del creatore di True Detective, Nic Pizzolatto. Un progetto, basato sul dramma danese Den Skyldige, realizzato in soli 11 giorni.

The Guilty racconta la storia di Joe (Gyllenhaal), un operatore telefonico del 911 che durante un turno cerca di mettere in salvo una donna che sembra essere in pericolo.

Intervistato da Collider, Fuqua ha ammesso di aver realizzato il film in 11 giorni:"Era l'apice del COVID-19, la storia era avvincente. Ero disponibile per un breve periodo, Jake era disponibile per un breve periodo, dovevamo solo farlo funzionare, ed è davvero un merito per il nostro settore e per le persone che lavorano nel nostro settore che tutti solo saliti a bordo [del progetto]: il regista, scenografi, Vps, voglio dire che tutti si sono buttati su questo film per farlo funzionare. Sapendo che eravamo sotto pressione in quel momento durante il COVID per tenere tutti al sicuro. Si trattava soltanto di una delle cose che abbiamo fatto".

Antoine Fuqua e Jake Gyllenhaal hanno lavorato insieme in Southpaw, nel 2015.



Jake Gyllenhaal ha raccontato di aver sempre saputo che il film doveva essere girato in un breve lasso di tempo:"Pensavo che ogni pezzo presentasse le sue sfide e l'ho pensato fin dall'inizio. E così l'ho proposto ad Antoine, 'So che non sei disponibile ma possiamo farlo in cinque giorni e sarebbe davvero divertente, non credi?'. Ed entrambi amiamo la sfida e l'abbiamo inserita in questo processo di realizzazione in vista dell'uscita".

