The Guilty, Jake Gyllenhaal è orgoglioso dei risultati del film girato in soli 11 giorni

Jake Gyllenhaal ha divulgato orgogliosamente le statistiche di The Guilty, il film che ha realizzato durante la pandemia con il regista di Southpaw, Antoine Fuqua, scritto da Nic Pizzolato (True Detective).

In The Guilty, Gyllenhaal interpreta un operatore del 911 di nome Joe Baylor, che apprendiamo presto essere un poliziotto in congedo a seguito di un misterioso incidente. Joe è ansioso di tornare sul campo e vediamo che è annoiato a ricevere chiamate da persone che soffrono di attacchi di panico indotti dalla droga o da uomini d'affari che hanno assunto prostitute. Ma il lavoro diventa molto più interessante quando riceve una chiamata da una donna che crede sia stata rapita. Joe è determinato a salvare questa donna, a tutti i costi.



Il film è un remake scritto da Nic Pizzolato del film danese Den Skyldige ed è stato girato in 11 giorni. Gyllenhaal ci fa sapere tramite un post sul suo profilo Instagram, che potete vedere in calce alla notizia, che la pellicola è stata vista da 69 milioni di famiglie nelle sue prime quattro settimane, ed è stato il miglior film dello streamer in 91 Paesi.



Un risultato davvero gratificante per l'attore e tutte le persone coinvolte nella realizzazione, avvenuta all'apice della pandemia di COVID-19.



Vi lasciamo con la nostra recensione di The Guilty e con il trailer di The Guilty, disponibile su Netflix dall'1 ottobre.