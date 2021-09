The Guilty, Jake Gyllenhaal intenso nel nuovo trailer del film originale Netflix

Dopo aver avuto un assaggio di The Guilty nel primo teaser ufficiale, ecco che oggi Netflix ha distribuito online il nuovo full trailer del progetto originale diretto da Antoine Fuqua (The Equalizar, Training Day), remake americano con protagonista Jake Gyllenhaal del film White Knuckle del 2018.

Come già rivelato in precedenza, essendo comunque un rifacimento a tutto tondo dell'originale, The Guilty è interamente ambientato in una sola mattinata e segue la particolare vicenda di Joe Baylor (Gyllenhaal), operato telefonico in un call center per le emergenze che si trova improvvisamente chiamato a salvare la vita di una persona in pericolo.



Rispetto al thriller danese diretto da Gustav Moller, che al tempo venne anche candidato come Miglior Film Internazionale agli Oscar, questa nuova versione di Fuqua sembra rispettare da vicino gli standard del suo cinema, americanizzato all'eccesso e privo di una netta firma d'autore, motivo che pare distanziarlo molto dalla visione quanto meno formale del regista danese, invece molto introspettiva anche nella scelta delle immagini, qui potenti apparentemente molto potenti.



The Guilty è previsto attualmente per un'uscita sul servizio di streaming online il prossimo 1° ottobre, anche se approderà in diversi cinema selezionati negli Stati Uniti d'America già questo settembre, pur non essendo disponibile una data.



